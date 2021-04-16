美國公債殖利率下滑，科技股開趴，加上3月經濟數據優於預期，隔夜美股全數收高，道瓊及標普500收盤指數締新猷。今晨台股不敵台積電(2330)開跌9元，大盤應聲下挫48.38點、開17028.35點，盤中未出現顯著上攻力道，一度下探至16998.91點，尾盤台積電大單敲進，收漲82.08點或0.48%，登17158.81點天價；成交量4244.96億元，未計盤後及鉅額成交量，暫居歷史第9大量。本周上漲304.71點或1.81%，周K連4紅。

今日外資(不含外資自營商)買超61.0131億元，投信賣超2.1094億元，自營商買超14.1044億元，三大法人買超73.00億元。其中，外資連2日買超，共104.12億元。本周累計賣超6.65億元，本月累計買超321.97億元。

今早開局，由傳產、航運及原物料族群為撐盤主力，齊心守萬七。玻陶股收漲6.67%，奪下類股漲幅王，台玻收漲逾7%領漲。鋼市發燙，鋼鐵股點火，收漲6.19%，居類股漲幅亞軍，其中，中鋼(2002)收漲逾6%，燁興(2007)、高興昌(2008)、春雨(2012)、中鴻(2014)、官田鋼(2017)、運錩(2069)、海光(2038)、長榮鋼(2211)均亮燈漲停。航運股收漲5.99%、榮登季軍，裕民(2606)、中航(2612)、萬海(2615)、台航(2617)、慧洋-KY(2637)及四維航(5608)同步登頂。電器電纜收漲3.17%、水泥股收漲2.17%、紡織股收漲2.16%，依序第四、五、六名；今日僅電子、觀光及半導體收跌。盤面上，雙王兩樣情，權王台積電15日法說正向，惟周四ADR收跌2.1%，台積電開低走低，盤中一度跌至603元，收跌1.45%、報610元。股王大立光(3008)受惠多鏡頭產業復甦，開高15元至3065元，盤中步步高，收漲2.95%、報3140元。另看其餘權值股，市值二哥鴻海(2317)小幅開高，盤中漲幅約1%左右，收漲約2%、報123.5元。聯電(2303)盤中最高站上55.4元，收漲1.69%、報54元。聯發科(2454)開高走低，收跌約1%、報975元。

IC設計走勢分歧、漲跌不一。新唐(4919)放量長紅，收漲停價71.1元。偉詮電(2436)打進蘋果快充供應鏈，股價香甜、收漲逾8%。MOSFET缺貨報價調漲，富鼎(8261)、尼克森(3317)今年營運看俏，前者收漲停，後者收漲逾7%。NOR Flash市況佳，旺宏(2337)、華邦電(2344)雙雙收漲4%以上。天鈺(4961)營收報喜，Q1賺贏去年全年，股價同慶，收漲逾6%。敦泰(3545)受惠驅動IC報價續漲，及多產品線接單暢旺，Q2營收可期，股價小漲。先前深陷飛騰風波的世芯-KY(3661)，苦吞5根跌停後，終於在今日打開，買盤逢低湧入，早盤一度翻紅，收跌2.6%、報520元。上櫃的金麗科(3228)續坐冷板凳，連吞3根跌停。電腦設備收漲2.14%，挖礦效應仍在，顯示卡價格飆漲，技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)、承啟(2425)Q2獲利喊衝，股價收高。比特幣人氣不墜，板卡廠映泰(2399)鎖漲停，麗臺(2465)收漲逾3%。工具機產業回溫，電機股表現不俗，東台(4526)訂單能見度看到Q3，股價聞訊漲停，收18.55元；錩泰(1541)同樣攻頂，收63.5元。

台股開低走高，高低點震盪劇烈，電子資金比重低於6成，雖說台積電走弱，不過台股多頭格局不變，扣除台積電，大盤仍漲160點或1.36%。展望後市，群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，本波支撐落在16500點(約為月線位置)，倘若台股沒跌破就是持續偏多，短線聚焦彰顯台灣研發實力的電子股、原物料、航運與集團股。

(時報資訊)