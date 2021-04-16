智庫單位New Financial周五發表研究報告，由於脫離歐盟，英國總計已有超過400家金融公司將活動和人員，以及合計約1兆英鎊(約1.37兆美元)的資產從倫敦搬遷到歐盟的其他金融中心。

報告稱，更多的痛苦將隨後到來。這些數字是低估的，預計數字將隨著時間推移而增加。

該報告指出，總計約有7400個工作職位從英國被移出，它們或者在歐盟被重新設立。另外銀行家曾告知路透，許多工作人員的移出計畫，因為新冠疫情的旅遊管制而延後執行。

英國總計有440個金融企業搬遷個案，遠高於New Financial在2019年預測的269案；該智庫預期實際數字可能超過500案。

其中愛爾蘭首都都柏林為最大受惠者，有135個搬遷和重新配置個案，其次為巴黎的102案，盧森堡的95案，法蘭克福63案，阿姆斯特丹48案。

銀行已經將超過9000億英鎊(約1.23兆美元)的資產，從英國搬到歐盟；另一方面，保險公司和資產管理公司則轉移了超過1000億英鎊的資產。這些都將減少英國的稅基。

報告預期，法蘭克福在長期上將成為資產爭奪的最大贏家，而巴黎最終將成為就業上的大贏家。

另外阿姆斯特丹在今年一月超越倫敦，成為歐洲最大股市交易中心，為脫歐後最明顯的趨勢跡象。

報告並預期，約有300至500家歐盟小型金融公司將會赴倫敦開設常駐辦公室，遠低於外界廣泛預測的1000家。

在可預見的未來，倫敦將維持在歐洲的主導性金融中心地位，但是影響力將逐漸削弱；英國對歐盟的金融服務貿易順差，可能會減少至260億英鎊。

(時報資訊)