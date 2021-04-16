封測廠矽格(6257)2021年1月底宣布擬以約46.2億元收購新加坡封測大廠聯測（UTAC）子公司台灣聯測全數股權，公司今（16）日表示，在獲得經濟部投審會核准後，已於14日完成全數股權交割，聯測科技已成為矽格子公司。

矽格董事長黃興陽表示，聯測加入矽格陣營後，除了營收併入挹注外，亦將帶入動態記憶體、遊戲機、車用電子及網通客戶。未來配合矽格導入手機、網通、5G及電源管理客戶導入聯測後，預期雙方更能發揮產能互補優勢，未來營收增加可期。

矽格1月25日召開重訊記者會，宣布董事會通過向開曼商台灣聯測控股收購聯測股份有限公司全數股權，取得聯測科技位於竹科的總部廠房。該公司提供混合訊號、射頻訊號及邏輯產品的晶圓與後段測試，並專注於DRAM、Flash等記憶體IC晶圓測試及後段封測。

黃興陽指出，此案歷經10個月的醞釀協商，短期可增加營收、擴大市占率，紓解目前產能壅塞、廠房空間不足的燃眉之急，長期可發揮規模經濟優勢，提供更周全的封測服務。預估併購後每年可挹注矽格營收約近20億元，並使集團今年測試產能擴增達4～5成。

矽格2020年合併營收124.28億元、年增23.71％，歸屬母公司稅後淨利17.83億元、年增達37.76％，每股盈餘（EPS）4.22元，均創歷史新高。公司決議擬配息2.9元，金額創歷年新高，將於6月10日召開股東常會。

受惠半導體各類應用晶片測試需求持續暢旺、稼動率持穩高檔，矽格2021年首季自結合併營收35.04億元，季減0.33％、年增達28.98％，改寫歷史次高。公司表示，今年訂單能見度佳，看好5G智慧型手機晶片成長動能最強，資本支出估約35.16億元。

(時報資訊)