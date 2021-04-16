歌手鄧福如和人氣網紅 HowHow結婚近2年，一月在社群網站曬出兒子正面照，宣布升格新手爸媽，不過近來卻被美甲師指控外遇、害人小產，老公How How更是全都知情，沈默六天後，她在IG發聲明表示交給司法處理，更強調：「我已開始學習當一位勇敢的媽媽，我需要保護我的家人」。

鄧福如被美甲師指控出軌一年、讓人流產，沉默六天後首度發聲，坦言面對惡劣指控及長期騷擾，讓夫妻倆已經身心俱疲，也決定不再隱忍，將一切交由司法處理，未來針對此事也不再對外做任何回應，除了感謝各界給予的關懷，及理性看待對方的不實指控，如今將開始學習當一位勇敢的媽媽，保護自己的家人，接著曬出全家人將手疊在一起的照片，似乎宣告要一起攜手走過難關。

相較昨天出席活動，聯訪過程快閃逃離，How How稍早轉發老婆鄧福如的貼文，並公開力挺老婆，表示夫妻倆深愛著彼此，總能在最低潮的時候互相扶持，兩人至今一起走過很多人生課題，接著強調：「我們沒有對不起任何人，只希望對方的擾亂可以徹底停止，也希望大家可以讓我們回到平靜生活」。

對此，網友紛紛留言打氣：「公眾人物最難的就是莫名其妙的事，都會到自己身上」、「看到那些真的是很心疼，我們都會一直支持你們陪你們的」、「謠言止於智者，沒有證據的指控是不會相信的，一定要好好的」，希望夫妻倆能一起度過此次難關。

(中時新聞網)