在新冠疫情肆虐之際，數位轉型儼然已成為企業不得不為的成長存活關鍵策略。有鑑於此，資誠（PwC）企業管理顧問公司16日舉辦人才與組織變革趨勢交流研討會，提出整合性的論述架構與實務見解，以協助企業更有效率的組織、啟動、配置轉型資源，優化過程以追求理想轉型成果。

資誠企業管理顧問公司執行董事林瓊瀛表示，「數位化」已成為各產業的新常態，新冠疫情更加速企業轉型的迫切性。根據PwC Taiwan發布的《2021台灣企業領袖調查報告》，有35％的台灣企業表示，將在未來三年大幅增加「數位轉型」的投資，可見台灣企業正在將外部變動轉為優化內部流程及強化軟實力，醞釀下一波成長能量。

首先，企業所處之數位轉型階段，其次是掌握技能演變趨勢以規劃組織能力發展方向；第三為形塑轉型成功的企業文化底蘊。

林瓊瀛提醒，高階經理人應明確評估企業目前的數位策略並依此設定務實的轉型目標，並以組織整體競爭力提升的角度看待員工技能發展與關鍵人才取得；而企業文化的轉型則是長期數位轉型能否獲致成效的成功關鍵。

(工商 )