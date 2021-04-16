桃園少輔院將在7月31日走路歷史，改制為誠正中學桃園分校。監委葉大華、王美玉今天表示，桃園少輔院院長邱量一、訓導科長林文志管理無方，導致管教人員縱容學生幹部集體霸凌弱勢學生，有學生幹部做莊聚賭勒索金錢，卻未依規定通報，確有重大違失顯不適任現職，通過糾舉案，要求法務部長蔡清祥在1個月內更換適當人士帶領學校。

王美玉強調，糾舉案在監院很少見，但他們基於桃園少輔院孩子的安全，不得不做緊急處分，要求法務部長蔡清祥立即將桃園少輔院院長邱量一、訓導科長林文志調離現職，以免讓學生深陷生存權、人格發展權受到嚴重威脅。

葉大華指出，桃園少輔院自去年下半前迄今，通報法務部矯正署的重大囚情案件，涉及學生集體鬥毆、霸凌或搖床事件共18件、110人次受到影響，明顯高於其他矯正學校，甚至引發12名學生集體圍毆1名學生的集體霸凌事件，已近乎失控。

葉大華、王美玉調查期間，曾兩度不預警突襲桃少輔，發現桃少輔為求管理便利，長期以來縱容學生幹部暴力管理學生，積弊甚深，該校校長及訓導科長縱容「喬班」、「龍頭」等強凌弱次文化繼續複製，未能積極予以導正，導致衍生日益嚴重的結構性集體霸凌事件。

葉大華舉例，學生若不遵守幹部指示或有白目行為，即可能被罰抄寫佛經、不准睡覺、或被以直拳捶打側腹部、處罰比賽打手搶、灌生水到嘔吐等私刑手法加以凌虐。

葉大華進一步說，但發生集體霸凌鬥毆事件後，校方又以隔離保護為由，將受害學生移入隔離房靜心園，並將加害學生留原班考核等，根本影響學生違法意識及獎懲的正確認知。邱量一、林文志身為院長及訓導科長，未能落實矯正教育理念，重建組織文化，致連續發生集體霸凌事件，自難辭其咎。

王美玉補充，桃少輔今年過年期間，發生學生幹部鎖定該班家中較常接濟金錢的學生對賭，有學生分別積欠10萬元、8萬元鉅額賭資，做為莊家的幹部並要脅被害學生家屬匯款至指定帳戶。邱量一、林文志發現該重大違規事件後，竟未第一時間報告矯正署，也未向社政及教育單位通報，確有重大違失。

葉大華也擔憂，潛在受到生命威脅的兒少，可能複製強凌弱的叢林法則，降低他重返社會的可能性，完全失去矯正教育的精神。王美玉說，依規定，法務部長蔡清祥須在1個月內依公務員懲戒法處理，並得先停職或其他急速處分，不依規定處理或處理不當時，監院得改提彈劾案，如被糾舉人改被彈劾而受懲戒時，該長官應負失職責任。

(中時 )