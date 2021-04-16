莒光公園遊戲場有10餘組遊樂設施，遠方即是著名的景點莒光樓。（李金生攝）

楊鎮浯縣長今天實地勘查，要求縣養工所完備安全、友善條件，目標是做到好還要更好。（李金生攝）

楊鎮浯縣長今天實地勘查，要求縣養工所完備安全、友善條件，目標是做到好還要更好。（李金生攝）

楊鎮浯縣長（中）童心大發玩起溜滑梯，預期成為老少鄉親休閒遊憩的好地方。（李金生攝）

莒光公園遊戲場有10餘組遊樂設施，遠方即是著名的景點莒光樓。（李金生攝）

莒光公園遊戲場坐落於風光明媚的莒光湖畔，周界景色賞心悅目。（李金生攝）

坐落於金門風光明媚的莒光湖畔，全島第1座0到100歲全民共享的公園遊戲場將於5月2日開放，楊鎮浯縣長今天實地勘查，還童心大發玩起溜滑梯，預期成為老少鄉親休閒遊憩的好地方，要求縣養工所完備安全、友善條件，目標是做到好還要更好。

楊鎮浯上任後即將在5鄉鎮各打造1座共融式或親子公園，列為施政重點工作之一，其中位於莒光湖畔的共融公園遊戲場已經完工，規畫5月2日的歡樂兒童親子活動正式啟用。這項活動特別透過網路報名，敲定4月18日上午10時安排20組家庭搶先試玩。

縣養工所長吳志偉表示，這座公園遊戲場在去年曾舉辦2次工作坊蒐羅包括兒童、青少年、民眾、身障者及家長的需求和意見，最後敲定以生態做為設計發想的主軸，遊具設施有鳥巢鞦韆組、跳跳樂彈跳床、3米高鞦韆組、鱟之家攀爬架、攀爬網、磨石子滑梯、迎風滑梯、旋轉遊具、飛揚溜索、輪椅鞦韆組、沙坑等10餘組。去年10月31日開工，今年3月底完工，目前正辦理驗收作業中，其中兒童遊戲場已取得第3認證單位台灣檢驗科技股份有限公司合格報告書。

該所也檢討改善園區的無障礙空間，增設11個汽、機車位和照護床、尿布檯等服務設備，並改善無障礙通道，讓老幼及身障者獲得更貼心服務。同時為提升整體視覺景觀，也重新油漆老舊的莒光廊道和加強花架粉飾修繕，並完成草毯鋪設及人行步道整建工作，進一步優化整體環境。

縣林務也支援園區內植栽美化及手工製品如木椅、木卡車盆景擺飾，增添公園整體休憩空間美感。

(中時 )