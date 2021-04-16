台鐵太魯閣號出軌意外偵結，根據檢方提供照片顯示，釀禍工程車因過彎不慎，車輪卡進邊坡樹叢，與工程車司機與一同前往現場的越籍移工「阿好」在李義祥示意下，將怪手駛近，由李義祥綁好吊帶後，自行開怪手拖工程車，但綁帶卻斷裂，導致車子滾落鐵軌，列車閃避不及進而撞上。
根據檢方公布調查報告，李義祥開著工程車，於9點14分左右卡在卡樹叢熄火，李義祥下車後，於9點23分時，拿一條綁帶，先綁住工程車，再揮手示意要華文好將怪手駛近，接著把綁帶綁在怪手抓斗，由李義祥自行操作怪手，期間造成車頭左傾，接著綁帶就斷裂，畫面在9點27分29秒中止。
然而，檢警第一時間已在現場查扣落在鐵軌旁的綁帶，發現有多處裂痕，到底是拉斷、掉落還是被現場救援車輛輾斷，目前已送往第三公正單位檢驗。
花蓮地檢署偵查終結，除了李義祥與越南移工華文好之外，聯合大地工程監造李進福、張齊富財等2人，花檢也依過失致死罪嫌起訴，至於業主東新營造負責人則依違反政府採購法借牌、商業會計法等罪嫌起訴。
檢方表示，將對李義祥求處過失致死、肇事逃逸定刑度最高徒刑。聯合大地監造主任李進福及衛生人員張齊富財四年以上有期徒刑；越南移工華文好3年以上有期徒刑。
(中時新聞網)
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