高雄一名蘇姓婦人，臨終前錄製一段影片，控告二媳婦爭奪財產，並在告別式遭播放出來，加上大伯說一句「媽媽是妳害死的」，二媳婦不滿，認為被眾人栽贓，怒告大伯還有大嫂妨害名譽，要求損害賠償，不過法官認為，大伯只是引述母親的話。

罹患癌症的蘇姓婦人，生有兩名兒子，也都各自結婚成家，蘇姓婦人過世前，在醫院錄製一段影片，內容提及二媳婦為了爭產，害自己性命走到這步，都是二媳婦害的，甚至曾向大兒子、大媳婦還有親友表示，若不是因為二媳婦一直鬧，她本來可以多活幾年。

而蘇姓婦人過世後，大兒子在告別式上，播放媽媽指責二媳婦的影片，隨後說道「媽媽是妳害死的」，根據判決書，二媳婦表示當天在場人數眾多，包括殯葬業者，還有夫家人，還當眾播放被婆婆指責的影片；且二媳婦認為婆婆會錄這段影片，是遭大伯指使，並爆料大伯還有大嫂拿婆婆錢買車、出國玩，自己還有丈夫根本不知情。

橋頭地院審理此案時，認為大伯只是引述母親的話，雖然苛刻另二媳婦無法接受，無從認定其有刻意虛構事實，不法侵害二媳婦名譽的情形，至於二媳婦聲稱婆婆精神異常、遭脅迫錄製影片，這部分並沒有其他證據可以證明，因此判大伯不起訴，全案可上訴。

(中時新聞網)