國小兒子的生字作業總拿不到甲上，網一看照片驚呼，成人都不見得寫更好。（圖／翻攝自爆怨2公社）

一位媽媽分享，國小四年級的兒子每次生字作業都拿不到甲上，讓她有點玻璃心，不過好在兒子自己不在意，但也很好奇大家若看到這樣的字跡，會願意給甲上嗎？引起網友討論，許多網友看了超慚愧直呼，字太好看了，大人很多都不見得寫更好。

一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》上抱怨，就讀國小四年級的兒子生字作業永遠拿不到「甲上」，實在是讓媽媽有點玻璃心，但也許是因為兒子的字跡不再老師的要求範圍內吧？並好奇詢問大家「如果妳/你是老師會給甲上嗎？」

貼文引起網友討論，「這真的蠻主觀的，這孩子的字我會給甲上」、「寫的很漂亮！太優秀了」、「很少有小男生字這麼秀氣，好好看」、「哇，字太好看了吧，超整齊的」、「國小寫這樣很漂亮了，成年人很多不見得寫的比他漂亮」、「這樣還沒甲上！老師太嚴格了」、「小四可以寫成這樣已經很棒了」、「看了我都慚愧了」。

但也有網友認為，原PO兒子寫的字的確很好看，但字體稍微有點小，因此推測「字體偏小」可能是老師只有給甲的原因，但也讓孩子有個可以進步的空間，因此不用太過計較，不過，小朋友年紀小小，字跡就如此工整，媽媽可以主動鼓勵兒子很棒。

女網友表示，她知道成績並不代表小孩的一切，也從來沒有要求孩子一定要拿甲上，而且兒子本身對於成績的追求超佛系，也不會因此而受挫，也很感謝網友們的誇獎。

(中時新聞網)