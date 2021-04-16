蔡英文博士論文案開庭！ 彭文正告了法官

媒體人彭文正提出確認蔡英文的博士論文不存在之訴，台北地方法院16日開庭，彭文正要求法官張詠惠自行迴避，並中途離開到收案處對法官提起損害賠償之訴，要求法官賠償他精神損失200萬元，因雙方不願繼續訴訟，法官諭知全案候核辦。

由於本案高院廢棄後發回給北院原本承審法官張詠惠，彭文正及律師張靜、李震華對此相當不滿，一開庭就要求法官自行迴避，但未馬上提出法官迴避的聲請，彭文正也在中途離開，向法官表示要去遞狀，隨後離開法庭。

彭的2位律師對於要不要繼續辯論程序沒有達成共識，之後彭文正回來法庭後，當庭表示已對法官提起訴訟，之後因彭及律師未提出本案訴訟內容及標的之說明，法官詢問後，雙方律師表示不願進行訴訟，庭訊半小時後，法官諭知候核辦。

刑事部分，日前台北地檢署偵結，認定彭文正在YouTube「政經關不了」節目言論、臉書PO文關於「假博士」的爭議，都未經合理查證，依加重誹謗、公然侮辱罪起訴彭文正，這也是蔡英文總統首次控告媒體人起訴的案例。

【LIVE直播】提蔡英文博士論文不存在之訴 彭文正民事法庭再戰

(中時 )