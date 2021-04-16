台東大學數位媒體與文教產業學系學生打造「金峰Lets Go」在地觀光導覽APP、繪本。（蔡旻妤攝）

國立台東大學數位媒體與文教產業學系近年透過產學合作，與在地深度連結，在畢業展覽中，學生蔡沛婷、張海諾、吳予梵開發「金峰Let’s Go」觀光導覽APP、繪本等，帶領旅客深度認識金峰鄉。

學生實際踏查景點、訪問金峰鄉當地居民及鄉公所，並進行田野調查，在「金峰Let’s Go」APP中，除了介紹當地50個旅遊資訊，另搭配尋寶機制，希望促進遊客與當地店家的互動，創造驚喜感，吸引旅客深度走訪。

學生吳予梵表示，尋寶遊戲中，團隊在金峰鄉19個地點設置立牌，包含遊客中心、天空步道及店家，民眾使用APP掃描立牌，即可獲得消費金，能在當地合作店家消費使用，也可以到遊客中心兌換陶珠，非常適合親子共遊。

據了解，金峰鄉大多為排灣族，為推廣排灣族語，學生張海諾向族人學習族語及日常用語，並譯音成中文，推出專屬Line貼圖，讓族人可以使用自己語言的圖樣做溝通，也讓更多人認識排灣族語發音，未來貼圖將會上架。

本身非原住民族的張海諾說，排灣族語很有趣，聽起來很相似、意義卻大不同，像是「加拜加拜」代表你好，「加拜」則是對不起，音節長短也有不同的意思；透過計畫看見族群間的差異，接觸不同族群及多元文化，是很好的學習養分。

此外，團隊設計AR繪本，以金峰鄉吉祥物講述洛神花的故事，下載相關軟體就能看見立體圖像。

數媒系主任賀俊智表示，數位在地創生的APP很多，卻缺少與當地店家互動的機會，團隊透過互動設計，使旅客與商家有連結，作品完整度高，值得肯定。

(中時 )