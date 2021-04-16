大安區自來水延管路面復平工程16日舉行開工典禮，由市長盧秀燕主持。（陳淑娥攝）

台中市府推動自來水延管計畫，今年編列6000萬元進行延管後路面復平，第一期於福興里興安路、福安路及福東路約4.3公里施作，16日舉行開工典禮，預計5月底可完工。台中市長盧秀燕表示，「接管不易、路修更難」，完工後將有助改善道路品質，提升通行安全。

自來水延管路面復平開工典禮由盧秀燕主持，經發局長張峯源、台中市議會副議長顏莉敏、市議員吳敏濟、李榮鴻也到場，大安區區長許宏綺及在地里長一同祈求工程順利。

盧秀燕指出，甲安埔、后里等區域，過去自來水普及率低，大安區自來水延管計畫讓此區域自來水普及率由2014年45.16％提升至去年底76.34％，市府與自來水公司合作執行延管工程，讓民眾能使用自來水，而施工後道路需做好復平，屆時完工後將提升通行安全，感謝地方民代支持經費編列。

經發局表示，市府去年共動支1.1億元進行延管後路面復平，其中於大安區共完成中庄里、龜殼里約13公里復平；今年再動支6000萬元，預計於大安區福興里興安路、福安路及福東路（含週邊巷道）約4.3公里，以及大安區中庄里中海路、南海路等約6.2公里進行路面復平，目前已完成工程發包。

經發局指出，大安區福興里延管工程於2019年開始施做，同年8月完成，自來水受益用戶多達221戶，去年12月用戶接管完成，經會勘後市府接續啟動福興里興安路、福安路及福東路路面復平，完工後將有效改善道路品質。

(中時 )