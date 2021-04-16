台東縣池上鄉不少農田都已乾到龜裂，有農民棄耕，也有人申請鑿新井因應。（蔡旻妤攝）

台東縣池上鄉池上圳入水量少。（蔡旻妤攝）

全台水情告急，東部乾旱情形較西部緩和，但在台東縣縱谷地區一期稻作，從年初迄今都是採取分區輪灌，其中池上鄉灌溉3天、停3天，但有些地勢比較高的區域，仍然無水可灌溉，因此許多農民申請鑿新井因應，池上今年新增約50口新井，更增加農民支出。

馬達一啟動，地下水傾瀉而出，一解農田之渴；池上上千公頃農田，供三停三使部分一期稻作順利插秧，但眼看水稻即將抽穗孕胎，未來一個月都需要充足不間斷的水分，在水圳末端的農民，每天抽地下水，若舊的水井無水可抽，就申請新井鑿得更深才能灌溉，然而部分非灌區、也無水井的農田早已乾枯龜裂，稻葉也呈現枯黃現象。

農民陳女士表示，近期大家都在抽水，就會抽不到水。以往抽2小時就可灌滿九分地稻田，今馬達從早上8點抽水到下午3點水量仍不足，電費開銷還因此多出2000元。農民羅興虎坦言目前稻田情形實在太乾了，但鑿井對農家人負擔十分沉重。

水情吃緊，農民擔心輪灌也無水可用，據統計今年以來池上鄉已申請新鑿近50口水井，未申請的則難以估算；鑿井業者私下表示根本來不及鑿。

池上鄉長張堯城說，有農民說等待輪水很麻煩，不如自己鑿一口井，據他所知有一些數名地主農地是分布在不同地方，1個人就鑿了3口井。

部分農民表示，供3休3已是稻作用水臨界點，限水情形如再惡化，勢必影響米的品質與產量，而部分插秧後無水灌溉棄耕的農民，更盼望政府出面協助，得以申請補助，讓農民已付諸的成本稍獲補貼。

(中時 )