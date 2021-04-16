台東外海今天下午3點28分發生芮氏規模4.6地震，震央在台東縣政府北偏東方69公里、深度32公里。

台東長濱震度最大達4級，其他各地最大震度，東河3級，池上和海端都是2級，花蓮也有2級。

(中時新聞網)