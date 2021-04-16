有地震！台東外海規模4.6 長濱震度4級 15:462021/04/16 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東部外海今天下午發生地震，芮氏規模4.6。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東外海今天下午3點28分發生芮氏規模4.6地震，震央在台東縣政府北偏東方69公里、深度32公里。 台東長濱震度最大達4級，其他各地最大震度，東河3級，池上和海端都是2級，花蓮也有2級。 宇峻搶攻東南亞市場 人氣手遊於星馬印泰推出 嘉市北園國中排球挺進16強 黃敏惠號召嘉人加油 (中時新聞網) #台東外海 #長濱 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台船完成增資營運初現曙光 今年首季自結獲利3400萬 14:192021/04/16 財經 研發緩不濟急 F-16V趕2026全交機 04:102021/04/16 焦點要聞 台鐵太魯閣事故 楊小妹將長眠大海 14:092021/04/16 社會 台東縣太魯閣號事故捐款 下周可望全數發放傷者、家屬 16:502021/04/16 生活 新竹暫不分區供水 經長：中油將在鯉魚潭鑿3口井 13:502021/04/16 財經 長濱超商店員拾金不昧 打掃拾獲20萬急報警尋回失主 16:002021/04/16 寶島 檢察長大風吹 俞秀端調彰化 太魯閣案接手人是他 10:502021/04/16 社會 台東大學產學合作 推金峰鄉觀光導覽APP 15:432021/04/16 寶島 感受上帝視角 Google地球帶你來一趟橫跨37年的地球時光之旅 15:542021/04/16 科技 墾丁玩水上甜甜圈摔落受傷 女護理師獲賠16萬多元 11:042021/04/16 社會 台東女籃亞軍凱旋 遊街慶祝 04:102021/04/16 地方新聞 生活熱門新聞 翡翠水庫蓄水量屹立不搖 全因當年他獨排眾議一個決定 - 生活 台灣馬路上這景象紅到國外 鄉民看完嘆：臉丟大了 - 生活 不爽限水中部妹嗆不會共體時艱 北部人回一句話被狂讚：有夠中肯 - 生活 台中查獲今年首例萊劑超標牛肉 連鎖超市遭衛生局開罰12萬 - 生活 斗六夜市「一攤獨大」 白皙比基尼正妹賣芭樂辣翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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