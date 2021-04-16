嘉義縣警方昨天上午接獲報案，一名42歲鍾姓女子全裸陳屍租屋處，經初步調查現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入，死因待檢方相驗。
據了解該名女子平時在檳榔攤上班，一人租屋在外，房東因多日不見她出入也聯絡不到，到房外喊她名字也沒回應，於是拿鑰匙開門，驚見女子裸體倒臥在床上，馬上報警，警方到場時該女已明顯死亡。
警方表示，調閱監視錄影畫面後沒有發現可疑人士進出，且鍾女床底下許多酒瓶，加上曾有酒駕車禍紀錄，已報請檢警相驗，釐清詳細死因。
(中時 )
嘉義縣警方昨天上午接獲報案，一名42歲鍾姓女子全裸陳屍租屋處，經初步調查現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入，死因待檢方相驗。
據了解該名女子平時在檳榔攤上班，一人租屋在外，房東因多日不見她出入也聯絡不到，到房外喊她名字也沒回應，於是拿鑰匙開門，驚見女子裸體倒臥在床上，馬上報警，警方到場時該女已明顯死亡。
警方表示，調閱監視錄影畫面後沒有發現可疑人士進出，且鍾女床底下許多酒瓶，加上曾有酒駕車禍紀錄，已報請檢警相驗，釐清詳細死因。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。