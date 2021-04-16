嘉義縣警方昨天上午接獲報案，一名42歲鍾姓女子全裸陳屍租屋處，經初步調查現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入，死因待檢方相驗。

據了解該名女子平時在檳榔攤上班，一人租屋在外，房東因多日不見她出入也聯絡不到，到房外喊她名字也沒回應，於是拿鑰匙開門，驚見女子裸體倒臥在床上，馬上報警，警方到場時該女已明顯死亡。

警方表示，調閱監視錄影畫面後沒有發現可疑人士進出，且鍾女床底下許多酒瓶，加上曾有酒駕車禍紀錄，已報請檢警相驗，釐清詳細死因。

(中時 )