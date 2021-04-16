婚禮也吹復古風！基隆市今年的市民聯合婚禮落在6月22日，典禮結合「大基隆歷史場景再現整合計畫」，選在剛完成修復的歷史建築舊漁會大樓舉辦「古蹟婚禮」，新人可在漁會大樓、色彩屋拍攝具古蹟風與海景風等浪漫婚紗照，市府更一口氣將名額增加至50對，22日於中正區行政大樓7樓受理報名。

為行銷基隆市民聯合婚禮，市長林右昌昨在漁會正濱大樓召開記者會。他說，聯合婚禮深受市民歡迎，每開放報名都在短時間內額滿，為避免新人向隅，市府今年一口氣將名額從去年的36對提升到50對。

林說，市府聯合婚禮越來越多元，從最早在潮境公園、後來在郵輪上舉辦，今年則是利用舊漁會大樓的歷史建築舉行，參與聯合婚禮的新人也可參與郵輪旅遊抽獎，今年共有15個機會。

市府民政處說，今年名額增加為50對新人，創下了基隆市聯合婚禮名額數的歷史新高，有意願參與活動的新人，可在活動網站下載表件填妥後，在4月22日備妥文件到中正區行政大樓7樓現場報名，現場也會舉辦婚慶產業展覽活動，讓新人在報名同時，也能了解基隆在地婚慶產業。

今年度的聯合婚禮活動持續結合「大基隆歷史場景再現整合計畫」，選在剛完成修復的歷史建築漁會正濱大樓舉辦古蹟婚禮，並在漁會正濱大樓及色彩屋拍攝唯美古蹟風及浪漫海景風等甜蜜婚紗照。

此次活動也有許多基隆在地業者加入「辦嫁妝」的行列，每對新人都可獲得高效能除濕機1台、結婚書約、市長簽名金鏟子、家庭教育中心提供的海豚樂樂抱枕等滿滿的祝福賀禮。新人們也將享有免費租借法朶婚紗贊助的精緻典雅新娘婚紗以及專業婚紗照拍攝。

此外，6月22日活動當天還會抽出豪華賀禮，包括慶安宮和法朶創意婚紗贊助的豪華婚紗攝影套裝組、慶安宮和泉利米香贊助的喜餅套裝組、慶安宮和基隆港務公司贊助的郵輪蜜月禮、以及華帥海景飯店、長榮桂冠酒店贊助蜜月套房等多項好禮。

(中時 )