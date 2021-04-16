把將就的日子，過成講究的生活!環保署跨界結合「2021文博會」鼓勵民眾回收廢品換藝品，16日至25日展覽期間將廢筆記型電腦、廢平板電腦或廢手機攜至「華山1914文創園區工藝館」環保署攤位回收，即可兌換「微物集會」文創商品新臺幣50元至140元消費抵用券。歡迎民眾前往，創造回收生活儀式感，讓廢品找到自己的歸屬。

因科技產業進步，使得現代人享受便利生活的同時也產生了大量的電子垃圾，廢筆記型電腦、廢平板電腦及廢手機，因屬於單價高體積小的電子產品，導致放置在家中不易排出，為提升民眾回收意願，環保署結合多元管道及優惠措施，鼓勵民眾回收廢棄的電子產品，重新循環再利用。廢電子產品回收後經拆解，會產生鐵、塑膠、非鐵金屬等具再利用價值的物料，先貯存再販售。部分物料經資源化處理後之資源化物質包括銅、鐵、鋁、玻璃、塑膠等，將分別進入金屬熔煉廠、玻璃廠及相關再利用工廠。

環保署呼籲，資源回收工作需透過回收體系、業者及民眾共同參與。民眾回收時，應儘量維持其完整度，不要任意拆解或當作垃圾，避免不當行為導致有害物質逸散，對環境產生二次污染。期望透過方便及多元的回收方式，鼓勵民眾將家中長期堆置的廢筆記型電腦、廢平板電腦及廢手機，透過本次活動將廢物品回收，不僅可以兌換現場消費優惠，也可做好資源回收，創造資源再循環。

(工商 )