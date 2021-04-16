勞動部今年委託花蓮慈濟醫院成立「東區勞工健康服務中心」，透過整合地區服務資源、專案訪視輔導、工作環境改善、勞工健康諮詢等服務措施，提供宜花東地區之事業單位及勞工在地化服務，協助雇主建立健康安全職場，打造東部地區健康勞動力。

勞動部自2015年起陸續成立北、中、南三區勞工健康服務中心，原東部區域係分別由北區及南區勞工健康服務中心提供服務，考量東部地區地形狹長遼闊，交通較為不便及地域特殊性，為提升勞工健康服務的便利性及可近性，今年特別增設「東區勞工健康服務中心」，配置有職業醫學專科醫師、護理師及職業(工業)衛生等專業人員，服務對象包含勞工個人及企業，服務項目包含：職場健康管理、配工與復工評估、工作環境改善、過勞預防、肌肉骨骼疾病預防及心理諮商與輔導等，若對於工作環境及健康檢查結果有疑慮的勞工，也歡迎預約面對面的諮詢服務。

勞動部表示，成立東區健康服務中心後，將有助於帶動提升東部地區職業安全衛生水準，協助更多產業打造安全健康友善的工作環境，未來將優先輔導在地的服務業、水泥及石材等產業，並建立具指標性之觀摩企業，再逐步深入到東部偏遠地區、小型及微型事業單位，透過臨場輔導與導入相關資源，讓事業單位能辨識職場健康危害風險並願意投入心力，使勞工更能健康工作。

此外，勞動部對於有工作環境改善或特約醫護人員辦理勞工健康服務需求之事業單位，提供相關之補助費用，可洽詢提供免費之臨場輔導及協助申請補助(免付費電話：0800-068-580，您要幫我幫您)，期盼企業與政府共同努力、重視與關心，為勞工創造身心健康之工作環境。

(工商 )