愛心企業-全拓工業有限公司董事長吳崇讓、吳峻興（拿燈籠者）父子與大家功德會董事長羅達仁3人，一口氣認購了290個藝術燈籠。（吳敏菁攝）

彰化建縣將滿300年，彰化市長林世賢邀集300多位藝術家及名人，以歷史、人文、風景、美食等題材創作彩繪燈籠，懸掛在元清觀，留下歷史印記，元宵過後，公所別出心裁決定薪傳藝術，照亮更多人，發起義賣，1個1萬元，首日即被認購298個，閃亮的愛的光輝。

今年彰化市元宵節從廟宇到各歷史景點，蔚為一片燈海，特別地璀璨，不僅市民和16校師生參與，彩繪了4000多個燈籠，點亮祈福的心願，市長林世賢也號召藝術家、名人們，以這項傳統民俗藝術的載體，發揮創作的功力，製作300盞別具巧思的藝術燈籠。

為了讓藝術燈籠點得更「亮」，林世賢決定在在關鍵年代即將來臨之前，籌新住民子女教育費用，16日在元清觀舉行義賣活動，1盞1萬元，首日即被認購298個，全拓工業股份有限公司董事長吳崇讓、吳峻興父子與大家功德會董事長羅達仁3人，一口氣認購了290個。

林世賢表示，捐款認購者享有以家庭為單位將家人姓名書寫在燈籠祈福卡上，懸掛在國定古蹟彰化元清觀的廟堂一年、受到玉皇大帝諸神庇佑的機會，邀請更多人一起來共襄盛舉，祈福做公益，「讓藝術與愛心傳頌亙古」。

16日響應認購還有勝谷實業有限公司董事長林珠蘭、寶珍香食品有限公司董事長王世忠、彰化基督教醫院副院長周志中、市民代表林榮堯、醫師莊永熙、彰化市公所文化志工隊隊長林明森、彰化縣讀書協會創會長林美姝以及陳家美等人。其餘，4000盞，學童和市民彩繪燈籠將全部免費贈予各里、社區、公寓大樓的民眾以及商家，歡迎向公所社會科登記索取。

(中時 )