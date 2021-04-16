生活在地球上的你，可曾用心地認識這塊太陽系中獨特的星球？過去 15 年來，有好幾十億人在 Google 地球的幫助下，從無邊無際的制高點探索著我們所在的星球。今日Google 地球釋出自 2017 年以來最大規模的更新，讓我們透過Google 地球、Earth Engine 及推廣計畫總經理 Rebecca Moore的說明，一同來一堂橫跨37年的地球時光之旅！

Google Blog指出，Google 地球本次是自 2017 年以來最大規模的更新，推出了使用者可以按「時間」來觀看地球的全新維度。透過 Google地球的「縮時攝影」（Timelapse）功能，Google地球將過去 37 年來的 2,400 萬張衛星相片匯編成具互動性的 4D 體驗。如今所有人都可觀看地球各地的時間推移，並見證這顆星球上將近四十年的演變，體驗有如上帝視角的觀點！

Rebecca Moore指出，在過去的半個世紀中，地球經歷了比人類歷史上任何其他時刻都還快速的環境變化。他本身就是2020年加州大火期間數千名從自己家中疏散的加州人之一。對於其他人來說，氣候變化的影響則是抽象而遙遠的，就像融化的冰冠和逐漸後退的冰川一樣。有了Google 地球中的「縮時攝影」，使用者可以更清晰地了解不斷變化的地球，不僅能呈現問題也呈現了解決方案，以及數十年來不斷發展、令人著迷的美麗自然現象。

Exploring Timelapse in Google Earth

如要探索 Google 地球的「縮時攝影」功能，請前往此網址。使用者可以透過搜尋列輕鬆選擇地球上任何一個地方，並觀看該地的縮時變化。或者，使用者也可以開啟 Google 地球並按一下船舵，從說故事平台「旅行家」上找到「縮時攝影」功能來查看互動式導覽。此外，Google地球還上傳了超過 800 部 2D 和 3D 的公用縮時攝影影片。你可以選取任何影片並用 MP4 格式播放，或是在 YouTube 上觀看這些影片。不管是政府單位、研究人員，或是發布商、教師或倡議人士，都能運用 Google 地球的「縮時攝影」功能來揭開地球的神秘面紗。

Google指出，他們與美國卡內基美隆大學「CREATE 實驗室」的專家合作開發出「縮時攝影」功能的基礎技術，並再次與他們合作以科技呈現我們看到的世界樣貌。

Google觀察到的變化可以分成五個主題：「森林變遷」、「都市成長」、「氣候暖化」、「能量來源」和「脆弱之美」，Google 地球針對每個主題提供互動導覽，讓使用者可以進一步探索。

製作地球規模的縮時攝影影片需要在 Earth Engine (Google 的地理空間分析雲端平台) 中進行龐大的「像素運算」。為了將縮時攝影圖像的動畫匯入 Google 地球，Google 收集了 1984 年到 2020 年超過 2,400 萬張的衛星影像，包括數百萬個像素。Google Cloud 上數千台電腦用了超過 200 萬小時的處理時間，才將多達 20 PB 的衛星影像編譯成 4.4 兆像素的影片動畫，規模相當於 530,000 部 4K 解析度的影片！而這所有的運算工作都是在我們的碳中和資料中心內完成。Google 資料中心採用 100% 可再生能源，這也是Google承諾協助打造無碳世界所做的努力。

Rebecca Moore指出，就Google所知，以地球為拍攝主題的作品中，Google 地球的「縮時攝影」是規模最大的影片。而要製作這麼大型的地球影像，需要各界鼎力相助。這項工作能夠完成是因為美國政府和歐盟提供可開放存取的數據，並秉持著探索新知與探險的精神，排除萬難將火箭、探測器、衛星及太空人送到外太空收集資料；如果沒有美國太空總署 (NASA) 的協助、美國地質調查局陸地衛星 Landsat 計畫 (世界第一個、也是時間最長的民用地球衛星觀測計畫) 及歐盟哥白尼計畫 (Copernicus)及其哨兵號衛星 (Sentinel) 的貢獻，Google 地球的「縮時攝影」就不可能完成。

藉由本次Google地球的更新，Google希望每個人都能善用並分享縮時攝影，讓更多人看見海岸線的不斷變化、都會區的成長或森林砍伐的影響範圍。Google 地球的「縮時攝影」可以用來評估我們唯一的家園的健康和福祉，也可以用於教育或是啟發更多想法。

圖像證據可以切入討論的核心，並向人們傳遞那些言語無法表達的複雜問題。舉例來說，Liza Goldberg 的計畫就是很棒的發想。Liza 打算運用「縮時攝影」影像用在教授氣候變遷知識。或者像 2020 年的獲獎紀錄片 《Nature Now》，以衛星圖像展現人類在地球上不斷擴大的影響足跡。

在與Google合作夥伴的合作下，他們將在接下來的十年中，每年使用新的「縮時攝影」圖像更新 Google 地球，並希望從這個星球的觀點出發進行辯論、鼓勵發現，並改變人們對一些最緊迫全球問題的看法。

(科技)