台南市玉井區中正橋下河川局用地上午11點多傳出雜草火警。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市玉井區中正橋下河川局用地上午11點多傳出雜草火警，消防人員抽用芒果園蓄水池池水滅火。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

天乾物燥，雜草火警頻傳，台南市玉井區中正橋下河川局用地上午11點多傳出雜草火警，濃濃黑煙引起路過民眾關注，台南市消防局派出玉井消防分隊等8車20人打火，由於火災地點位於河岸旁，消防人員費了一番功夫從產業道路接近火點，下午近3點已控制火勢。

據了解，此次火災疑似有人清理雜草不慎引發火災，火災受損面積還待調查，由於火災地點無路可進，消防車繞道產業道路，水線拉了400公尺遠，還抽用芒果園蓄水池池水，芒果園差點被火災波及，幸好有守住最後防線。

(中時 )