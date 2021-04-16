國民黨主席江啟臣3月29日發表新書「破浪啟程」，書中暢談擔任國民黨主席的心路歷程，以及對兩岸未來交流的看法。資深媒體人趙少康表示，他今天收到江啟臣的新書，透過文字，他看見江啟臣以「檢討」出發，試圖為國民黨求新求變，不僅是為了找回國民黨昔日的光榮感，更為了找回台灣社會的團結與信心，更直言「我們有時候會大聲說話，但不代表我們彼此不敬重。」

趙少康今（16）日在臉書發文表示，今天獲江啟臣致贈他口述的新書「啟程破浪」，利用下節目時間立刻拜讀，1996年台海危機時，江啟臣在金門保家衛國，今年並在立法院強力捍衛食安，對中華民國的發展具有許多貢獻。

在這本書中，趙少康點出，自己特別喜歡江啟臣對於「國民黨重設計」段落的論述，台灣社會從2018年的討厭民進黨，短短一年多，變成「不信任國民黨」，讓許多黨內夥伴有「國民黨再不改革，個人的力量也難逃海嘯」的無力感，透過文字，他看見江啟臣以「檢討」出發，試圖為國民黨求新求變。

趙少康直言，國民黨過去就是忽略了與社會溝通、與世代溝通，甚至「不敢溝通」，最終導致在各項議題上被民進黨操作、升高二元對立，最終不只讓國民黨敗選，更讓台灣社會的隔閡與仇恨變得更深。因此，現在應該輪到國民黨站出來，「用心聆聽、大聲說話」，不能再被動挨打，而是主動溝通，不僅是為了找回國民黨昔日的光榮感，更為了找回台灣社會的團結與信心！

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(中時新聞網)