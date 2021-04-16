交通部長林佳龍今天中午來到出軌的北迴東正線清水隧道，勘查鐵軌檢測作業。（台鐵提供／王志偉花蓮傳真）

今天中午在意外事故現場法會，由佛光山花蓮月光寺等40名法師聯合超渡，林佳龍、祁文中等人虔誠誦念佛號。（台鐵提供／王志偉花蓮傳真）

台鐵太魯閣號列車本月2日發生出軌慘劇，鐵軌重創，台鐵不眠不休搶修，交通部長林佳龍今天中午來到出軌的北迴東正線清水隧道，他說，土木技師公會提出隧道結構安全檢測報告後，完成相關補強作業，電力系統也已測試完成，原訂20日通車，可於19日提早一天恢復通車。

台鐵太魯閣號事故造成49人罹難，東正線修復進入尾聲，台鐵局通車前，今天中午在意外事故現場安排法會，由佛光山花蓮月光寺等40名法師聯合超渡，林佳龍、台鐵局代理局長祁文中等人來到工程車滑落斜坡至東正線隧道口沿途灑淨。明天花蓮將有一場聯合追思會，林佳龍也將搭乘首班車通過該路段。

針對鐵軌與行車系統檢測等問題，林佳龍表示，今天已完成安全檢測報告，台鐵也依照報告進行修復，包括隧道內的岩栓，還有鋼軌枕木及電力設施，預計今天都可以符合安全檢測報告要求。

另外，附近邊坡便道安全防護，除了用即時監控系統管制出入人車，也特別要求就清水隧道至和仁隧道間，加強未來告警系統，這段期間，行經火車時速降到40公里，測試系統，確保安全。

林佳龍還說，清水隧道周邊環境，除了現在邊坡便道打鋼軌樁及防護措施，也要求要把周邊的環境把他清理好，包括要做西正線明隧道的消能用的設施輪胎。整個現場維持人車管制並降速。

由於林佳龍辭職交通部長後動向，讓外界相當好奇，他今天親自說明，辭職20日生效，將回到一個公民身分，會持續參與受難者的家庭權益保障外，跟復原重建工作，在卸任前，針對台鐵改革完成準備工作，並交由新任的交通部長，在行政院的督導下，能夠加速全面展開台鐵的改革，經過這次事故，盼喚起台鐵的改革。

「我會做志工，持續關心推動台鐵的改革，其他個人的角色就是歸零。更希望站在一個公民角度去提升台鐵的行車安全，也將持續關懷陪伴他們的家庭」。

(中時 )