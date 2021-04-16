新北市土城區公所利用綜合體育場閒置綠地，設置寵物公園，並附設「趣味波浪板」、「跳躍障礙」、「挑戰登高橋」等障礙物，供大小寵物玩樂。（蔡雯如攝）

新北市土城區公所利用綜合體育場閒置綠地，設置寵物公園，並附設「趣味波浪板」、「跳躍障礙」、「挑戰登高橋」等障礙物，供大小寵物玩樂。（蔡雯如攝）

土城區公所考量重劃區內民眾遛狗需求漸增，為提升寵物活動設施空間，將484坪綜合體育場綠地規畫為寵物公園，供大、小型犬隻不分區寵物共同使用，同時讓寵物主人參與投票，選出遊戲設施，土城區長陳國欽今也化身訓狗師，陪狗狗試玩設施，現場也有動保處免費設置的「免費注射疫苗站」、「貓狗幸福認養站」及「毛小孩諮詢站」等服務，供民眾帶毛孩來體驗。

寵物公園今啟用，許多民眾帶著家中寵物前來，除了帶毛小孩注射免費狂犬病疫苗外，現場還有心輔犬培育團隊到場教導民眾，如何帶領毛小孩玩樂障礙設施。陳國欽現場也與毛小孩互動，玩起拋接球遊戲，並在培育員指導下，牽著毛小孩度過障礙設施。

土城區公所指出，距離土城最近的寵物公園在浮洲橋底，而綜合體育館旁原本僅是一片空地，空間相當大，卻無人使用，考量居住人口、綜合體育館使用人數漸增，區公所去年9月間便在臉書發起投票，供民眾選擇要設置哪種設施，最終設置「趣味波浪板」、「跳躍障礙」及「挑戰登高橋」，並在公園周圍設置圍籬，防止寵物亂跑，讓大小狗皆可在場內玩樂，一旁還有幼童專用的溜冰場，周邊機能滿足大小朋友、寵物的運動需求。

陳國欽表示，寵物公園設立後，公所每日會派員清潔維護內部環境、定時補充狗便袋，現場也有設置狗便袋箱，呼籲飼主與毛小孩至寵物公園活動時，務必愛惜寵物公共環境，隨手撿拾毛小孩糞便，維護公園清潔，打造人與寵物共生的都市公園休憩空間。

(中時 )