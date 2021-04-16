16日，由於將進入日企密集公布財報時期，市場擔憂最後結果，但所幸有大型晶片類股上漲支撐，日經225指數收29,683.37點，上漲40.68點，漲幅0.14%。東證股價指數暫收1,960.87點，上漲1.74點，漲幅0.09%。

台灣台積電（TSMC）宣布，拜晶片需求強勁，第一季獲利大增19.4％，故激勵日本相關同業股價上漲。

愛德萬測試(Advantest)漲0.38％，東京威力科創漲0.37%，瑞薩電子(Renesas Electronic)也大漲2.48%。

NLI研究機構表示，市場謹慎看待，下周即將開始的企業財報期。愈來愈多投資人認為，會不會有很多日企，會像安川電機(Yaskawa Electric)日前一樣，財報表現不盡人意。

日本主要製造業者，將從下周陸續公布公司財報，日本電產(Nidec)也預定於22日打頭陣。

工業機器手臂製造商安川電機，一直都是日本製造業者獲利的先行指標。不過安川電機在本周公布的營運數字，卻令市場大失所望，其股價本周已累計下跌逾7％。

由於疫情嚴峻，16日日本政府可能宣布將增列共10個地區，都要納入較寬鬆版的緊急狀態中。

東芝（Toshiba）跌6.03％。公司方面表示，可能會拒絕來自歐洲資本業者CVC Capital Partners所提出的公開收購提議。

日經中，漲幅最大為東寶(Toho)，上漲3.95％，其次是OIOI丸井百貨(Marui Group)漲3.18％，而大和房屋工業(Daiwa House Industry)也漲3.06％。

東京電力(Tokyo Electric Power)跌4.73％，為跌幅最大的，其次是夏普(Sharp)跌3.07％，SCREEN控股也跌2.92％。

(時報資訊)