【LIVE直播】陳時中說明台鐵事故捐款管理

台鐵太魯閣號事故愛心捐款至今已湧入10.6億元捐款，為釐清近日外界的紛紛擾擾，衛福部長陳時中今天召開記者會做出指示，強調所有捐款一毛不留，會全數以現金的方式發給受害者，其中罹難者每人可領新台幣1500萬元，輕、中、重傷者則分別可拿到10萬至700萬元不等的捐款。

陳時中今天表示，上午召開捐款監督專家委員會後決議，每位罹難者發放新台幣1500萬元，罹難者子女的教育資助共計1億2478萬元，輕、中、重傷則可分配到10萬至700萬元，目睹乘客造成心理創傷者則可拿到1萬元。

按照衛福部的說法，10.6億元的善款中有7.35億元用於罹難者，2億元用於傷患，1億2478萬用於罹難者子女教育基金。

原先衛福部僅規劃撥出三分之一的善款給予罹難者，但後來受到外界質疑，陳時中今定調，三分之一的方案確定取消，並解釋當時是因傷患、罹難人數還未出爐，加上捐款總額未定，才會先將三分之一撥給有急需的民眾使用。

此外，原先被列在善款分配名單的救難人員，陳時中今天也定調取消，理由是公職人員本身就有一套流程，因此最後專家決議取消。

外界質疑，捐款監督專家委員會未將受害者代表列席，參與善款使用討論，陳時中解釋，由於許多傷患目前仍在住院，罹難者家屬也還在辦後事，時間上可能不太允許，但仍透過一戶一社工的方式，由社工向受害者蒐集意見，最後決議全用現金的方式發放。

針對受難者子女的教育基金，陳時中指出會透過個人信託方式，讓35名受害者子女能依各自需求，同時他也承諾會補助到子女大學畢業，可依各自需求進行提領。

陳時中強調，這次的捐款發放，並不影響後續台鐵、政府所需負的一切責任，衛福部只是開設帳戶供民眾捐款，並讓愛心捐款做最妥善處置，因此這次發放的現金，只能算是對受難者額外的扶助金。

(中時 )