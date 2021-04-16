長濱超商店員15日中午致電告知警方，有客人將背包遺忘在店內，長濱警員立即前往並受理拾得物案件，赫然發現包內有20萬現金，立即通知鄭姓失主。（台東縣警察局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣警察局成功分局長濱分駐所15日12時許接到長濱某超商致電告知，有客人將背包遺忘在店內，警員立即前往並受理拾得物案件，赫然發現包內有20萬現金，經循證件連絡鄭姓失主到派出所，失主鄭男非常感激拾金不昧的店員及警方通知。

「警察先生，剛剛打掃時發現客人把背包忘在用餐區，裡面有好多錢！」，台東長濱超商周姓女店員致電告知警方後，成功分局警員林純年、黃韋傑立即前往超商，將背包送回所內受理拾得物案件，並全程錄影蒐證逐一清點，赫然發現裡面竟然有現金20萬元。員警另循證件、信用卡等物循線聯繫到鄭姓男子到所，在查明確為失主後將現金等物逐一清點確認後發還。鄭姓失主也非常感激地聯繫超商致謝。

據了解，該名來自外縣市的鄭姓男子係來長濱談生意，在超商稍事用餐休息後因為趕著上車，竟然不慎將背包含裡面一大筆貨款就遺忘在店內，過了一陣子才被打掃的超商店員周女發現並報警。鄭男直到警方跟他聯絡時，才發現自己竟然把一大筆錢搞丟了，到所時直呼自己真是糊塗，還好有超商店員跟警察的幫忙才沒有讓錢搞丟。非常感謝超商店員的拾金不昧。

成功分局表示，民眾如果拾獲遺失物而無法立即通知遺失人領回時，應該交給警察機關辦理保管及公告，員警受理民眾拾得高價財物時，必須全程錄影清點確認數額後，依照作業程序保管至遺失人領回。並呼籲民眾外出時應妥善保管自身貴重物品，若不慎遺失時，可就近至各分駐(派出)所尋求協助或上網至內政部警政署拾得物公告網站查詢。

(中時 )