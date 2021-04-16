長榮航(2618)獲世界觀光旅遊委員會WTTC(World Travel & Tourism Council)安全旅遊戳記認證，今日在台北市政府舉辦授證典禮，正式成為國際安全旅遊接待服務鏈的一員。

長榮航指出，全球疫苗開始施打後，各國邊境將會逐漸解封，WTTC為全球觀光旅遊的指標性組織，特別創立安全旅遊戳記計畫(Safe Travels Stamp)，目前全世界包含台北市已有超過250個城市加入，北市觀光傳播局自2月開始推動MICE安全旅遊接待服務鏈，輔導國內業者取得安全旅遊戳記的認證，長榮航第一時間加入申請認證，順利獲得WTTC安全旅遊戳記認證。

台北市觀光傳播局在歷經數月積極協調溝通後，將台北市的防疫現況與WTTC的安全機制條例結合，申請加入WTTC安全旅遊戳記計畫，於今年2月4日獲其授予「安全旅遊大使」身分，並獲授權協助台北觀光產業業者獲得國際安全旅遊戳記。

長榮航表示，自COVID-19疫情以來，以最嚴謹的態度面對，落實各項防疫工作並且持續精進，在後疫情時代將會更加著重在零接觸服務的研發，包括目前逐步推廣的人臉辨識登機，日前也加入試行數位驗證平台，以加速確認旅客健康資訊，這些努力除了帶給旅客安心的旅程，也為後疫情時代恢復昔日航空產業榮景而努力。

後疫情時代航空市場恢復的順序預期將會是商務旅行、探親求學、觀光旅遊，因此MICE產業的振興是當前的要務之一；此次與台北市眾多防疫有成的MICE產業業者取得WTTC國際認證，形成安全旅遊接待服務鏈與國際接軌，將可增加台北市以及長榮航空在全球的能見度，有助於吸引國際MICE活動來台北舉辦，共同為台灣觀光旅遊業者取得商機。

(時報資訊)