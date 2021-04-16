因投資人看好第二季企業獲利表現，以及對通膨升高的擔憂減輕，使美國公債殖利率下滑，截至4月14日的一周時間內，全球股票基金吸引了龐大的資金流入，其吸金規模創下3周新高。

根據湯森路透理柏公司（Refinitiv Lipper）提出的分析報告，當周全球股票基金的投資額增加至164億美元，創3周來新高。債券基金的淨流入也約達160億美元。

另一方面，投資人撤離較安全的貨幣市場基金，使該類型基金面臨500億美元的淨流出，創下去年12月中旬以來新高。

本周公布的美國消費者物價格指數顯示通膨率並未大幅升高，使美國公債殖利率持續回落，而債息下滑使科技股等成長型股票重拾市場青睞，此類股票基金吸引21億美元資金流入，創下4周來新高。

對第二季企業盈餘增長的憧憬，亦在本周驅動資金流入股票型基金。根據Refinitiv IBES提供的數據，分析師預期標普500指數成份股第二季企業獲利將較去年同期成長25%，創下2018年以來同期新高。

不過，由於印度、菲律賓、泰國和南韓的新冠肺炎疫情捲土重來，與其他地區股票型基金相比，亞洲股票基金的投資額敬陪末座。

印度股票基金當周淨流出1.9億美元，失血情況為3個月來之最。韓國股票基金也流失了6.18億美元。

至於大宗商品基金，貴金屬基金淨流出6.41億美元，為連續第10周呈現淨流出，因投資人的風險偏好增強，並拋售避險資產。這樣的趨勢也反映在新興市場債券與股票基金上，該周均吸引了約14億美元資金流入。

(時報資訊)