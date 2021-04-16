大陸國家統計局16日公布，2021年第一季國內生產總值（GDP）增幅為18.3％，略遜市場預期的18.5％，但增速創有紀錄以來最高。A股個別發展。上證指數16日收漲0.8％，重上3,400點。兩市成交合計增至人民幣（下同）6,922億元。總結12日當週，滬指累計跌0.7％，連跌兩周，累計跌1.66％。

香港信報報導，上證指數早段窄幅上落，曾低見3,394點，跌4點，跌幅為0.14％，午後漲幅擴大，高見3,432點，漲33點，漲幅為0.99％，收市報3,426點，漲27點，漲幅為0.81％，成交額為2,959.51億元。

深成指反覆造好，全日收報13,720點，漲40點，漲幅為0.3％，高見13,755點，漲75點，漲幅為0.55％；最低見13,575點，跌104點，跌幅為0.76％，成交額為3,962.12億元。

滬深300指數報4,966點，漲17點，漲幅為0.35％；創業板指數報2,783點，跌7點，跌幅為0.26％。

各類股普遍上漲，煤炭股漲逾2％；房地產、石油、水泥股漲逾1％；鋼鐵、金融、電力、化工股靠穩；有色金屬股偏軟。

(工商 )