公路總局工務組長葉双福16日表示，「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」中的「瑞豐至永安路段」已正式開工，是計畫中最先進行施工的工程，在經歷可行性研究、規劃、設計等計畫歷程後邁入正式施工的重要里程碑，並將於2027年完成自花蓮臺東縣界至臺東市綠色隧道之台9線路段改善，打造一條契合東部地區環境的「安全、景觀、人本、生態」生活大道。

公路總局介紹，本計畫自2021年起執行，以用地已取得的「台9線325k+900-328k+800瑞豐永安段」為先行施工路段，將原為雙向1快1慢車道，拓寬為雙向2快1慢車道。以既有路權採單側拓寬、南北分離車道、以新建橋梁拓寬，避免大量填土、並保留西側既有樟樹以及邊坡生態植被等方式，打造綠色生態與建設兼籌併顧之安全景觀大道，總工程費約7.7億元，預計2023年3月11日完工。

公路總局表示，台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫全長約45.8公里，計分10標辦理，總經費約142.09億元，設計路寬以30公尺為原則。計畫路線依各路段特性，規劃以原路拓寬（池上路段、崁頂永安路段、初鹿賓朗路段、綠色隧道段）及新闢外環道（關山外環線、鹿野外環線及龍過脈隧道、賓朗外環線）為路段改善原則。

公路總局表示，工程目標為「規劃建構花東區內優質景觀廊道」，並以「建立安全、可靠、優美的東臺灣公路系統」為發展策略，自台9線花蓮臺東縣界(里程304K+439)起至臺東縣臺東市綠色隧道終點(里程355K+400)止，於關山、鹿野、龍過脈、賓朗等地區新闢外環線以避開聚落建物密集區及避免彎繞外，其餘路段均沿原台9線拓寬。

(工商 )