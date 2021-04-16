台北市竟有月租1千元的雅房！1名網友在知名租屋網上發現1個租屋資訊，不但月租僅1千，還會提供3餐，每個月還會有5千至1萬元的「生活費」等內容，讓他驚訝地說「這是租屋還是租身體？」甚至笑說房東「劉小姐」應該是名男性，不過也有網友說應該是徵保姆的內容，引法廣泛討論。

1名網友在Dcard上發文表示，她的男友日前在知名租屋網上發現疑似包養的租屋訊息，該徵租客的文章中，位在台北的公寓雅房僅要租金1千元，坪數5坪、有陽台、2樓、限女生、家具齊全，而文章備註欄寫下「另外也提供三餐，讓來台北讀書的年輕無後顧之憂」。

網友在知名租屋網上發現租屋資訊，不但月租僅1千，還會提供3餐，每個月還會有5千至1萬元的「生活費」等內容，讓他驚訝地說「這是租屋還是租身體？」（圖／翻攝自Dcard）

此外，貼文中還寫到「希望找到喜歡小孩子、重視個人衛生、個性開朗好相處的大學女生」，最後還說每個月會提供5千至1萬元的生活費，詳細內容則是在電話中談；看到此內容讓原PO忍不住疑問，「看起來好像真的是在找包養欸，而且要求要女學生，還是說我們想歪了？」

網友在知名租屋網上發現租屋資訊，不但月租僅1千，還會提供3餐，每個月還會有5千至1萬元的「生活費」等內容，讓他驚訝地說「這是租屋還是租身體？」（圖／翻攝自Dcard）

不過該徵租客的訊息顯示，房東的身分寫「劉小姐」，也讓許多網友質疑根本是男性偽裝成女性，內容根本是包養訊息，紛紛留言「大膽猜測，劉小姐有喉結」、「還會另給5000到10000生活費，真假啊，在哪裡」、「是找保姆吧，幹嘛想那麼歪」、「包養費用有這麼低」。

(中時新聞網)