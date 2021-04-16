台鐵太魯閣號事故造成台東縣籍民眾8死61傷，台東縣自4日開設救助金專戶接受捐款，截至15日止，捐款總筆數約有540筆，總計約1300萬元。其中有來自日本、澳洲的外籍人士捐款，縣府深表感謝，並保證做到公正透明，在扣除指定用途外下周可望全數轉發傷者及家屬。

台東縣政府社會處表示，饒慶鈴縣長日前親自召開救助金專戶委員會議，針對因應台鐵0402太魯閣事故捐款提案討論，捐款用途及發放方式經委員達成共識，決議「0402太魯閣事故關懷指定捐款」專戶善款全部用於縣籍傷者、罹難者家屬。相關捐款資料與用途縣府均會公佈於網站，公開徵信接受大眾檢視，決不會浪費民眾一絲一毫的愛心。

其中，有一筆特別的捐款來自日本千葉縣62歲的鈴木昭先生來信表示，感念台灣人對311大地震的協助，他特別將預備再到台灣旅遊的部分旅費3000元寄給台東縣政府，鈴木先生表示台灣人就像家人一樣，因此希望為總是掛心日本的台灣朋友打氣，他在信中也特別為台東加油。

另外，澳洲消防員David Rogers因友人搭乘408次太魯閣號列車，幸僅受輕傷，基於愛屋及烏的心理，他也捐款2000澳幣，表達對台東的關切。對於遠從海外捎來的祝福，縣府感念在心。

饒慶鈴縣長感謝社會各界湧入台東縣的愛心與信任，台東縣社會救助金專戶0402太魯閣鐵路事故專戶善款扣除捐贈者另有指定用途外，將100％轉發給台東縣籍61位傷者及8位罹難者的家屬，並全力盡速發放，提供通案性及即時性之協助。

對於傷者及家屬的心理諮商、生活重建、醫療復健、兒少扶助等個別性需求，縣府將持續一戶一社工關懷專案，並運用政府既有資源及連結其他社會資源加以協助，盼早日一同走出傷痛。縣府社會處本周末將會加班趕工，盡速將善款送至家戶。

(中時 )