創作女歌手鄧福如（阿福）和知名網紅HowHow（陳孜昊）交往多年後結婚，今年初更迎來可愛的兒子，二人偶爾在社群平台曬恩愛，閃瞎粉絲。日前鄧福如遭一名美甲師爆料她婚後外遇、害人小產，氣得鄧福如決定提告，不姑息「不實指控」；沒想到喊告後美甲師火大，嗆聲歷史紀錄和不雅照都已交由律師處理，沒收到當事人道歉決不撤告。

不久前鄧福如遭到一名美甲師網友在Dcard爆料，指控她婚後不檢點已出軌一年，還害人流產，嚇壞許多網友，更有不少人跳出來護航；鄧福如和先生HowHow也成為媒體追逐焦點，HowHow出席活動慌張神情也被認為事有蹊蹺。

在沉默6天后，鄧福如今（16）日針對爆料一事發聲，直言「一切交由司法處理」，面對各種惡劣指控和長期騷擾，已讓他們夫妻倆身心俱疲，也稱為了先生和兒子要學習當一位勇敢的媽媽，保護家人。

不過，在鄧福如發聲要提告爆料者後，此舉徹底惹怒美甲師，隨後美甲師也火大發聲明，表示手握不雅照片文字、錄音檔和對話歷史記錄，都已交由律師處理，現在只要求當事人道歉，更揚言「未收到道歉決不撤告」。

美甲師聲明全文：

對於這幾天的留言輿論、人身攻擊以及當事人申明不實指控，我方全部否認以及全部交由律師處理，我也不會再顧及任何以小孩發展之理由，而再姑息婚外情卻反咬人之當事人。

所有錄音檔、歷史記錄、不雅照片文字已提供我方律師做處理，我方只要求當事人的誠意道歉，倘若未收到當事人之道歉，絕不撤告毀謗之聲明。

再此重申，我方從未像新聞所說做出任何刪文動作。

(中時新聞網)