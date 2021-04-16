國民黨團16日表示，黨團在立法院第8次院會，提出決議案，關於福島廢水排放危及太平洋環境和漁業食安，要求外交部對日提出嚴正抗議，並要求日方依據雙方簽定的「核能管制資訊交流備忘錄協定」，定時向我國提交監控報告。本項提案現民進黨僅同意院會列案，尚未處理。

國民黨團隨後召開記者會，強烈要求民進黨政府不要自相矛盾，嘴上反核，遇到日本核污水就大放水、「逢日必軟」，台灣不是日本的殖民地，中華民國是獨立自主的國家，不要碰到日本人就自動矮半截，外交部、駐日代表謝長廷必須對日本政府提出強烈抗議，捍衛台灣漁民的漁權、食安。

國民黨團總召費鴻泰表示，蔡英文總統遇到日本人就自動矮半截，以殖民地自居，當日本將福島核廢水排入北太平洋，勢必造成海洋汙染，這時候民進黨團再跟國民黨團協商主決議，有用嗎？

國民黨團書記長鄭麗文表示，在日本政府決定將福島處理後的核污水排入太平洋後，民進黨中央一直在模糊焦點，釋放錯誤訊息，聲稱所有核電都有排放核廢水，只要合乎標準就沒有問題，其實是錯誤的。福島核廢水是含放射性物質的核污水，跟核電廠的冷卻廢水不同，民進黨這樣不負責任、不道德的作法，國民黨團強烈譴責。

鄭麗文認為，福島核污水排入北太平洋迫在眉睫，包括蔡英文總統、蘇貞昌院長全部神隱，丟給原能會去函向日本表達「遺憾」，日本政府的回應呢？「助日」代表謝長廷唱和日本說處理過的核污水可以喝，國民黨團就請謝長廷自己去喝，也請日本政府自己喝下去，就不用汙染北太平洋了。

鄭麗文指出，國民黨團提出第一項主決議文，就是要求蔡政府針對日本政府不顧周邊國家安全、海洋漁場汙染，表達嚴正的抗議立場。民進黨團雖然同意進入二讀，但也拉下進行朝野協商，國民黨團呼籲民進黨政府，不要自我矛盾，逢日必軟。

另外，針對AZ疫苗施打，國民黨團強烈主張，蔡政府必須讓全民免費施打，無論是現在的AZ疫苗，還是未來可能取得如默德納等疫苗，將能提高安全覆蓋率，目前歐美國家甚至中國大陸都已經免費讓全民施打，蔡政府沒有道理再從摳扣人民的血汗錢。

國民黨團副書記長萬美玲表示，當台灣人民生命財產受到日本政府危害，包括蔡英文總統、行政院長、外交部、駐日代表均閃避不讓人民不滿的聲音，傳達給日本。這次日本政府決定要將福島核污水排入太平洋，包括自己國家人民均表達強烈不滿及抗議，而中華民國政府表達抗議的層級，只限原能會，國民黨團強烈譴責蔡政府逢日必軟的作為，同時要求駐日代表必須向日本政府提出強烈抗議。

副書記長鄭正鈐表示，包括駐日代表謝長廷和1450開始帶風向，指稱台灣核電也在排放核廢水，跟日本也差不多，台灣沒事，日本當然也不會汙染海洋這種荒謬言論。

(工商 )