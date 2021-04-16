屏東車站啟動科技執法，大大降低臨停造成車流阻塞等亂象。（林和生攝）

屏東縣警局為有效遏止違規停車，防制交通事故發生，於屏東市區違規停車熱點，設置6處科技執法設備，啟用至今以取締件數最多的屏東火車站分析，已由初期每日80件違停取締降為40件，讓以往車站前臨停造成車流阻塞、甚至鳴按喇叭等亂象都不復見。

屏東警方鑑於轄內車輛經常違規停車而釀車禍事故，造成不可彌補的傷亡，因此為維護用路人安全，導正民眾正確行車習慣，便針對屏東市區違規停車熱點，進行科技執法取締違停，已於3月8日正式執法。

交通隊指出，科技執法啟動至今超過1個月，各點開罰件數減少至施行初期一半，顯示對違規停車防制有很好效果，並大幅減少警力執勤負荷，及提升車站前方道路行車動線與安全。

警方表示，科技執法是透過車牌辨識系統，自動判別違規停車車籍資料，若停車超過3分鐘，可自動蒐證錄影拍照，車籍資料會匯入科技執法平台，經警方認證有違規事實，就會送件舉發，依規定汽機車違停可罰 600 元至 1200 元。

目前執法路段有屏東市復興路（逢甲路與永福路間路段）、民生路（第一銀行前路段）、廣東路（814超市前路段）及屏東車站前道路（出、入口）等6處。

但有民眾反映，車站前啟動科技執法，恐讓接送車輛不斷繞行，會有空汙疑慮，對此屏縣府交旅處長黃國維說，車站旁光復路縣民廣場前及公勇路均有設置接送區，另周邊停車場更經縣府協調，前15分鐘內皆可免費停車，民眾可以多加利用。

屏東警局長李文章直言，警方建置科技執法設備，執法僅是手段，目的是讓用路人能有安全、順暢的交通環境，呼籲用路人切勿貪一時方便，拿自己與他人生命財產來開玩笑，未來也會持續維護交通行車秩序，預防交通事故發生。

(中時 )