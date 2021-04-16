日盛投信16日指出，最新公布的經濟褐皮書顯示，全美經濟展望比前一次報告時更加樂觀，加上4月15日公布的3月零售銷售大幅跳升，強化市場投資信心；本週進入1Q財報季，預期整體S&P 500企業獲利年增，將由前季3％彈升至24.5％，可望迎來財報利多；且近期Fed官員持續淡化通膨問題，加以一再表明寬鬆鴿派立場，因此持續正面看待美股後市表現。

根據Factset資料預估，S&P 500企業第一季獲利預估成長24.5％，將是2018年第三季以來最大增幅，較去年年底預估的15.8％上調。今年各季度美國企業獲利均可望繳出雙位數增幅，預期美國企業第二至四季獲利年增率預估分別為53.1％、19.2％及14.8％，2021年全年獲利預估年增26.3％，有望支撐美股多頭行情。

日盛全球抗暖化基金經理人鄭慧文表示，3月零售數據如預期大幅增長，並創下去年5月以來新高，顯示美國政府的刺激政策持續使消費增溫，反應美國經濟?道強勁。近期金融龍頭股陸續公佈財報皆大幅優於預期，隨著企業獲利逐步走高，將給予市場信心，預期在企業第1季的獲利表現良好下可持續推升美股上揚。

鄭慧文指出，拜登上任後，將氣候變遷問題列為美國國家安全與外交政策核心，日前宣布規模2.25兆美元的基礎建設計畫，其中將為乾淨能源研究投入1,800億美元，投資電動車市場金額約1,740億美元，全美充電站提升到50萬座，聯邦將採購300萬台新能源政府用車，此外，祭出30億美元獎勵，推動離岸風電十年計畫，將建置數千台風力發電機，科技與工業將是把握抗暖化商機的關鍵。

(工商 )