歐股周五早盤續上衝，再刷新歷史紀錄。美國和中國的強勁數據，激勵了全球經濟快速復甦的樂觀信心；戴姆勒(Daimler)優於預期的獲利，同時提振了同業汽車股的表現。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤上漲1.06點或+0.24%，為439.61點，走在連續第七個周線上漲的路途。德國DAX指數上漲0.38%；英國FTSE指數上漲0.49%。

中國公布首季GDP數據，從去年疫情的低落中復甦，年增18%。全球主要股市周五集體揚升。

德國卡車和轎車製造商戴姆勒集團股價大漲2.18%，報77.38歐元。較高的汽車售價和中國強勁需求，協助該集團第一季獲利優於預期。而更廣泛的汽車股次指數也大漲1.41%。

德國快餐供應和配送公司HelloFresh大漲5.6%。其第一季初步業績表現優異，上調2021年全年展望。

蘭蔻保養品製造商萊雅(L'Oreal)跌1.8%；儘管該公司第一季銷售報出進一步的回升。

(時報資訊)