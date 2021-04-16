智慧餐飲科技業者iCHEF今（16）日公布「2020年台灣餐飲景氣白皮書」，指出受到疫情明顯衝擊，全年餐飲產值7776億元，衰退340億元或4.2％。其中，六都中以台南最抗跌，韓式料理表現一枝獨秀，外送外帶市場則進入穩定期。

iCHEF此次攜手東方線上，洞察使用iCHEF服務餐飲業者2019～2020年營運表現，以營業額、來客組數、客組單價等數據進行分析。研究對象共開立9350萬張發票、2714家使用iCHEF服務的餐飲業用戶，其中iCHEF用戶貢獻餐飲業年營收413億元。

iCHEF指出，去年下半年台灣餐飲景氣「回溫未回穩」、產值仍衰退7.4％，全年消費信心指數均低於100、處於平均86.5的悲觀狀態，使全年台灣餐飲產值7776億元、較前年減少340億元或4.2％。

進一步分析六都餐飲業概況，iCHEF發現台南為受疫情衝擊最小的都會區，餐飲業營收僅在4月疫情高峰時出現衰退，其他月份均維持年成長，下半年動能逐月增溫，11、12月均年增近2成，使全年營收成長達11.1％。

台中餐飲業則緊追在後，雖然3、4月受創較重、營收衰退達10.9％，但5月後迅速回溫，下半年營收年增近1成。桃園餐飲業雖亦受較大衝擊，但靠著外帶外送訂單成長達8.5％帶動，使下半年業績成功拉尾盤。

而在16種餐廳類型中，去年所有餐飲業態來客數多持平或略減，但韓式料理一枝獨秀，營收逆勢成長達21.3％、來客組數大增達23.6％。而客單價較高的異國餐廳及酒吧、居酒屋表現亮眼，營收均年增逾5％，顯示疫情期間的風格消費依然強勁。

在疫情嚴峻時期，外帶外送服務成為餐飲業重要營運方式，iCHEF發現，去年餐廳單月外送外帶比重均逾45％，但除了受疫情衝擊較大的1～4月外，其他均與2019年同期相差不多，全年平均單店外帶外送訂單僅微增0.2％。

iCHEF分析發現，外帶外送服務雖因疫情得以抗衡內用來客銳減，但內用消費者仍是餐廳營收主要來源。去年餐飲業成長動能主要為每組來客消費平均單價提升，使得內用來客量雖減少、外帶及外送大致持平發展下，整體營收仍呈現正向成長。

iCHEF指出，外送外帶市場產值上半年成長2.3％、下半年成長降至0.47％，顯見台灣外送外帶市場已進入穩定期，疫情後加入外送平台享有被動訂單成長的紅利期已進入下一階段，餐廳需要主動投資，才有更多訂單成長來源，以在「後外送時代」順利突圍。

iCHEF共同創辦人程開佑指出，疫情衍生的不同消費習慣及採購型態，在在考驗餐廳老闆對餐飲景氣的敏銳度、以及全方位耕耘通路的能力。未來將持續透過公布「台灣餐飲景氣白皮書」，讓台灣10萬家餐廳都能運用企業級的數據，透過科技更了解市場。

(時報資訊)