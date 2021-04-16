母親節檔期鳴槍開跑，各家百貨無不祭出超殺優惠，尤其今年國人因疫情無法出國，國內消費市場需求大增，買氣更是熱絡，百貨業績挑戰近期新高指日可待，遠東百貨「媽咪我愛你」，搭配遠銀C'est Moi我的卡回饋，祭出回饋率最高13％回饋搶市。

遠東商銀表示，母親節是上半年度第一個重要消費檔期，消費者除了送禮，更是保養品囤貨的絕佳時機，各銀行信用卡當然不缺席，搶食年度簽帳大餅。該行結合集團遠東百貨的「媽咪我愛你」活動，服飾單筆刷滿6,600元送600元，搭配C'est Moi我的卡回饋，回饋率最高達13％。且除購物刷卡回饋，當日刷卡滿500元，還可免費獲最高4小時停車優惠，若再把省下來的停車費計入回饋率，可說是遠百購物神卡。

遠東商銀指出，C'est Moi我的卡主打HAPPY GO點數4倍回饋，於全台指定百貨通路、旅遊消費及國外消費滿額亦提供HAPPY GO點數最高3倍回饋，發行以來客戶忠誠度超高，尤其是遠東百貨常客，都知道隱藏版密技，只要搭配通路兌點優惠，回饋率馬上就翻倍。

遠銀強調，這次並加碼推出限時優惠，新戶於6月30前申辦，核卡次月底前一般消費首刷3筆且每筆999元，將回饋HAPPY GO點數1,200點，刷滿6萬元再回饋滿額禮刷卡金1,000元。

(工商 )