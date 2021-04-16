歐洲商會與人才招募顧問公司華德士，今日發表「薪資調查2021」報告。報告中指出，在疫情帶動產業數位轉型之下，台灣就業市場仍以科技業為主要動力。由於全球科技製造廠及數位化需求強勁，台灣整體徵才市場相當重視各產業數位化轉型、數位行銷、電子商務等領域，相關人才相當搶手。

報告也指出，2021年，各行業有73％的專業人士打算另謀新職，顧主除了專門技能外，也重視軟性技能、英語能力策略思維。55％的專業人士認為，2021年可以獲得加薪，也有76％的中高階經理人，可望在2021年獲得額外獎金。

華德士評估，台灣科技人才轉職時，可望獲得10％~15％加薪，主要來自於台灣半導體業的帶動。而供應鏈等產業，人才跳槽時薪資可望獲得15％到18％的提升，健康產業、行銷等行業，跳槽時也可能獲得15％的加薪。金融業跳槽時的薪資，僅約提升3％到5％。

華德士台灣總經理John Winter指出，科技徵才是市場的主力，除了企業持續從中國大陸回流台灣，海外公司也加速投資，為軟體、AI、物聯網等工程師創造許多機會。

華德士評估，台灣科技業準備大量募集人才，除了因為企業持續從中國大陸回流台灣外，海外公司來台投資，也為軟體、AI、物聯網工程師等職位，帶來許多機會。

(工商 )