為鼓勵民眾施打新冠肺炎疫苗，立法院國民黨團今提出公決案，建議朝野共同決議，要求我國應給予全民公費施打COVID-19疫苗，並由政府負擔相關行政及作業費用，該提案預計下周二由院會處理。

目前中央疫情指揮中心規定，一般民眾若要施打疫苗，雖免收疫苗成本費用，但必須支付醫院收取的掛號費、診察費、注射費等；其中，醫學中心收費上限為新台幣600元，區域醫院550元，地區醫院500元。若是施打公費疫苗，則只須付掛號費。

由於疫苗接種速度緩慢，因此，國民黨立法院黨團今以臨時提案方式，要求行政部門對於一般民眾施打疫苗的費用，應由政府負擔；經院會宣讀後，確定列入報告事項，預計下周二處理。

國民黨提出的公決案指出，疫情指揮中心宣布自110年4月21日起釋出1萬劑AZ疫苗，開放民眾可以預約至全台31家醫院自費接種，適用對象包括商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者。

公決案指出，自費接種疫苗雖免收疫苗成本，但每次施打皆需收取掛號費、診察費、注射費等約500元至600元的行政成本。問題是，收費勢必降低疫苗接種率，恐貽誤防疫時機。

國民黨認為，全民接種疫苗本身具有防疫性，並具有高度公益性，為提高全民施打意願，讓全國盡早擺脫疫情影響，建議立法院朝野共同決議，要求我國政府比照OECD主要國家全民免費接種COVID-19疫苗模式，給予全民公費施打COVID-19疫苗，並由政府負擔相關行政及作業費用。

國民黨團書記長鄭麗文表示，目前歐美國家甚至中國大陸都已經免費讓全民施打，蔡政府沒有道理再從摳扣人民的血汗錢。因此，政府必須讓全民免費施打，無論是現在的AZ疫苗，還是未來可能取得如默德納等疫苗，將能提高安全覆蓋率。

國民黨團副書記長萬美玲則指出，目前AZ疫苗施打後，醫護施打率僅有3％，取得的疫苗有效期更是緊迫，即便陳時中將施打範圍放寬到第5類，民眾施打意願仍不高，國民黨團呼籲，增加民眾施打誘因最好的方式，就是全民免費施打。

國民黨立委楊瓊瓔也認為，衛福部長陳時中曾說過期的疫苗必須銷毀，目前施打率這麼低，歐美各國包括中國大陸都已經展開全民免費施打，中華民國曾經在防疫工作成效上是第一名的國家，接下來在疫苗施打的防疫工作上，國民黨團堅決要求蔡政府展現魄力，立即免費讓國人施打新冠疫苗，捍衛國人健康。

(中時 )