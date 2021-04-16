韓國全能男神李昇基在主演19禁驚悚懸疑劇《MOUSE窺探》，最新一集中，李昇基在重傷下經歷換腦手術後，原本善良的人格不斷被捐贈腦的殺人魔人格給侵蝕，他抑制不了殺人慾望，但又不想傷害親友，選擇化身專殺變態殺人魔的殺手，他不僅以殘忍方式處決殺人犯，事後更直呼：「殺人很刺激、很爽快！」驚人轉變讓觀眾嚇傻。

李昇基在劇中在面對變態殺人魔時，完全沒有一絲仁慈，採取以牙還牙、以眼還眼報復手段，對犯下多起性侵案的犯人，狠毒割下對方命根子，再慢慢凌虐對方到只剩一口氣，還把過去其被害者身上所受的傷，全都如法炮製在性侵犯人身上施行，雖然是替受害者反擊，但無情暴行仍令人毛骨悚然。

該劇劇情陰暗沈重，不過現場氣氛其實相當歡樂，尤其是劇組公認「開心果」的李昇基，私下最能炒熱現場氣氛，李熙俊大讚：「昇基本人真的是很好的人，很懂得體恤別人，他也把這個特質自然的表現在角色最初的性格上。」李昇基則表示：「因為我不喜歡嚴肅的氣氛，所以會希望大家再一起努力之餘，可以輕鬆地相處。」不愧是「美談製造機」。

除了李昇基的「雙重人格演技」外，李熙俊精彩的情緒爆發演技也是一大看點，他在直播節目中看到哥哥遇害的一幕，細膩演繹崩潰又暴怒的情緒令人起雞皮疙瘩。而在幕後花絮中，可看到李熙俊其實是對著綠幕演戲，再加上長達15分鐘連珠炮的獨角戲，還能將情緒轉折表現淋漓盡致。李熙俊也說：「我飾演角色很痛苦，尤其是看著哥哥在眼前死亡，那是讓人難以忍受的情緒，演完那幕都要虛脫了，也因為劇情太黑暗，收工後有特別注重心理和身體健康。」

該劇後半段劇情懸疑莫測，李昇基坦言：「我就算看了劇本也覺得很混亂，正直的最後發展我也還不確定。」但談到對於結局的想像，李昇基又說：「《MOUSE窺探》應該會是悲劇，但是是有意義的悲劇，我覺得應該要這樣發展才對！」說完還語帶玄機表示「我這樣會不會透露太多」，但究竟最終發展如何，仍待播出後才知道了。該劇每週四、五在friDay影音上線。

(中時 )