日本2年後將把福島核廢水排入太平洋，引發周邊國家反彈。國民黨立法院黨團今提出公決案，建議朝野共同決議，要求我國政府應對日方倨傲無理的做為表達遺憾，並提出嚴正抗議，並籲請日方迷途知返、懸崖勒馬，謹記二次大戰教訓，遵守道德義務，勿再成為國際社會的麻煩製造者。該提案預計下周二由院會處理。

日本政府宣布2年後福島第一核電廠廢水稀釋放流大海，引發周邊國家抗議，國民黨團總召費鴻泰質疑，民進黨政府反核立場強烈，但對此事卻態度軟弱，而民進黨則質疑藍營挺核四卻又抗議日本排放核廢水，根本就是人格分裂。

為此，今國民黨立院黨團在院會中以臨時提案方式，要求對日方排放核廢水的決策，由朝野作出共同的公決案；經院會宣讀後，確定列入報告事項，預計下周二處理。

國民黨提出的公決案指出，日本政府在未徵得周邊國家同意，逕自決議將福島核污水排入海洋，引起國際社會及周邊國家人民的不安，中華民國政府對此種倨傲無理的做為表達遺憾，並提出嚴正抗議。

公決案強調，福島核污水排入海洋將侵犯鄰近國家的區域人權、損害海洋資源，中華民國政府已與日本政府簽訂「核子能源資訊交換備忘錄」，請日本政府依據相關規定處理，安全保存福島放射性核廢物及核污水，勿擅自排放入海。

公決案進一步指出，日本政府應正視其國人及周邊國家人民反對福島核污水排入海洋的意見，重新與周邊國家進行溝通，並妥適處置福島核電站核污水儲放問題，不應任意排放，更不應漠視周邊國家的意見，日本政府應負起自身的責任。

該公決案強調，為維護海洋資源、保障國際公共利益及保護我國人民健康與食用海洋水產品的安全，我國外交部應正式去電駐日代表處，即刻向日本政府表達我方反對福島核污水排放入海的立場，並籲請迷途知返、懸崖勒馬，謹記二次大戰教訓，遵守道德義務，勿再成為國際社會的麻煩製造者。

國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，蔡英文總統遇到日本人就自動矮半截，以殖民地自居，當日本將福島核廢水排入北太平洋，勢必造成海洋汙染，這時候民進黨團再跟國民黨團協商主決議，有用嗎？

黨團書記長鄭麗文則指出，民進黨中央一直在模糊焦點，聲稱所有核電都有排放核廢水，這其實是錯誤的。因衛福島核廢水是含放射性物質的核污水，跟核電廠的冷卻廢水不同，民進黨這樣不負責任、不道德的作法，國民黨團也必須強烈譴責。

黨團副書記長萬美玲強調，這次日本政府決定要將福島核污水排入太平洋，包括自己國家人民均表達強烈不滿及抗議，而中華民國政府表達抗議的層級，只限原能會，國民黨團強烈譴責蔡政府逢日必軟的作為，同時要求駐日代表必須向日本政府提出強烈抗議。

(中時 )