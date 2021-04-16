南投縣長林明溱（左二），勘查校園體育設施。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

為培育文武全才，南投縣推動教育軟硬兼施，桐林國小、水里國小和水里國中，新闢足球場及跑道修繕，縣府將向中央爭取2173萬元經費；同時深耕閱讀，4年來已爭取1億1441萬元經費，推動58所學校設立「學校社區共讀站」，營造書香社會。

南投縣長林明溱16日到信義鄉桐林國小，勘查老舊龜裂的PU跑道，表面竟然徒手就可以剝下；林明溱說，已經向體育署提報173萬元改善跑道計畫，如果中央回應太慢，縣府將直接扛起修復全責，自力籌措經費更新跑道。

隨後，林明溱轉往水里國中、小學視察，水里國小8人制少年足球運動訓練有成，榮獲2020年全國少年盃五、六年級組雙料冠軍，2021全國協會盃U13女子組冠軍，去年首屆國小足球世界盃大賽勇奪女子組冠軍，今年再獲代表權，月底將再次進軍國小世界盃足球賽尋求衛冕，並以三連霸永久留下冠軍獎盃為目標。

水里國中11人制足球運動，成為南投縣足球培育三級計畫的銜接學校。因此縣府也提報各1000萬元計畫，爭取體育署補助增設水里國小8人制足球場，及水里國中11人制足球場。

林明溱也重視孩子的閱讀能力，致力營造家長與社區民眾舒適便利的閱讀環境，4年來向教育部爭取1億1441萬元經費，推動58所中小學（含旭光高中）申請設立「學校社區共讀站」，室內風格特色多元，有城堡風、誠品風、典雅竹藝風、茶香風、原住民風、咖啡書香風等，成為社區共讀的吸睛亮點。

南投縣深耕閱讀有成，從2009年迄今，已榮獲33座閱讀磐石學校獎牌、30位個人推手和17個團體推手殊榮，得獎校數在全國名列前茅，成績亮眼。

(中時 )