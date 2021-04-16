不法集團還仿效前高雄市長韓國瑜的競選口號，誘騙投資人上當購買「巴藝金幣」。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄報導）

詐騙吸金手法層出不窮，不法集團號稱投資市場「藝術品已取代股票及房地產」成為新興標的，仿製大量古文物贗品謊稱真品，誘騙投資人購買藝術品貨幣「巴藝金幣」，吸金數億元。高雄地檢署偵查後，已將林姓、陳姓、吳姓三名主嫌聲押獲准。

「大巴馬藝術」投資集團對外宣稱，最新世界趨勢，藝術品已取代股票及房地產，成為高資產族群鎖定的新標的，特別是中華藝術品最受青睞。「巴藝金幣」（BartCoin）是全世界第一個有資產作為背書的加密貨幣，集團一部分「大巴馬藝術資產」放在官網也透過實體博物館展示，更可透過金幣漲幅，及手機中的「藝術存摺」買賣獲利。

檢方查出，三名主嫌曾成立「天暢國際藝術」股份有限公司，以「古文物證券化」為號召，將贗品佯裝成美國方美克斯公司擁有的價值不斐古文物，對外招攬投資人認購方美克斯公司股票，不法獲利3億餘元。

上述犯行2016年遭檢警查獲，但該集團又隨即重起爐灶，改成立大巴馬投資股份有限公司、大器內蘊文創藝術股份有限公司，還企圖誘騙原方美克斯公司股東宣稱支付手續費，即可將就股權轉換成大巴馬公司新股票。三嫌為了發行新公司股票還不實增資，將資本額由200萬元增加至4億641萬元，不法獲利達4億441萬元。

2018年三嫌等人又以舉辦說明會、網路行銷、多層次傳銷手法，向不特定投資人宣稱該集團擁有有雄厚中華古文物資產，租用廠房放置贗品，誘騙投資客以為是真品，藉此銷售「巴藝金幣」、「收藏家專案」等各種投資方案，甚至誘騙被害人協助銷售、領取「輔導獎金」，向更多投資人詐騙鉅額款項。實際詐騙總額、資金流向，檢方仍在深入追查中。

(中時 )