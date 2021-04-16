公路總局監理組長林義勝16日表示，為配合政府省紙減碳暨推動電子化支付政策，營造「線下至線上」數位經濟環境，並提高汽車燃料使用費（簡稱汽燃費）徵收率及節撙相關行政成本，今年繼續推出「鼓勵提前繳納汽燃費抽獎活動」，截至4月15日已累計超過15萬4,300名自用汽車及機車車主參加活動；距離本活動的截止日（5月20日）約莫還有1個月的時間，車主朋友們心動不如馬上行動！

公路總局表示，今年度汽燃費抽獎活動共分2階段進行，除將於6月底先針對參加提前繳納活動車主辦理第1波抽獎外，8月底將再針對「7月15日前申辦金融機構轉帳代繳汽燃費並扣款成功」、「5月20日前申辦汽燃費電子繳款單並於汽燃費開徵期內繳清本年度汽燃費」及「7月31日前透過監理服務App或監理服務網繳清本年度汽燃費」等3類車主辦理第2波抽獎，2波抽獎活動獎項合計1,060個，獎金共計337萬，希望車主把握機會，踴躍參加。

公路總局說明，有意參加本活動的車主，只要透過監理服務網（網址 https://www.mvdis.gov.tw/）或監理服務App、LINE Pay Money、元大銀行App、橘子支付App、嗶嗶繳App、四大超商多媒體資訊機（統一ibon、全家FamiPort、OK OK．go、萊爾富Life-ET）或各監理所站服務窗口等管道繳納汽燃費，不需另行登錄，公路總局將從民眾繳納汽燃費紀錄中篩選符合資格車主，公開透過電腦隨機抽選幸運得主。

公路總局也補充說明，除透過信用卡繳納汽燃費依發卡機構不同可能會收取手續費外，其他管道繳納汽燃費均無需另行支付代收手續費，請持卡人先與發卡機構確認；此外，相關更詳細內容可請向各地監理所（站）或上公路總局網站（https://www.thb.gov.tw/）查詢。

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