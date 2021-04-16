基建投資支撐，重大項目增多，加速水泥需求、庫存量下降，中國大陸水泥價格第二季以來持續上漲，國內西進水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）及信大水泥（1109），第二季營運在大陸市場貢獻度增加下，可望助長水泥廠第二季整體營運維持成長。

法人估，年增率應有2位數的幅度。

2020年的上半年，大陸市場受疫情影響，出貨量減少、價格下跌，西進水泥廠的營運都呈衰退；不過，台、亞泥指出，今年，在大陸當地政府擴大基建項目、政策支持供給側改革，嚴控產能供給下，從今年以來至4月初，每月的發貨量來看，都比去年增加。

庫存量的降低，也激勵水泥價格有調漲空間；西進水泥業者指出，目前市場平均庫存量都已在5成以上；因此在需求逐漸增溫下，此波水泥價格上漲的趨勢短期應可維持。

台、亞泥指出，今年以來，大陸水泥市場產業環境已恢復正常，景氣回溫，加上當地基建數量及金額增加，大陸市場2021年第一季的營運已恢復正成長，第二季更在水泥價格持續上漲下，預期營收獲利應可超過首季。

水泥業者預期，今年大陸水泥價格上漲的趨勢預估可維持到5月底。因此，台、亞泥樂觀表示，2021年的上半年，大陸市場的出貨量、獲利能力，一定會比去年同期成長很多。

(工商 )