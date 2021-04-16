電動車、5G及醫療新興應用進入高成長期，保護元件廠—興勤(2428)全力擴產因應未來需求，興勤總經理何益盛表示，目前產能滿載，訂單能見度已到年底，公司除持續加強產線自動化，提升產品良率及產量，亦在台灣及大陸同步進行擴產，以因應公司未來營運成長需求，公司前景很樂觀。

興勤今天參加券商法說會，興勤主要產品為熱敏電阻、壓敏電阻(MOV與MLV)及傳感器，其中壓敏電阻功能為過電壓保護，熱敏電阻則為過電流保護，而熱敏電阻又依溫度分為正溫度係數熱敏電阻(PTC)及負溫度係數熱敏電阻(NTC)，若以安裝方式來看，有傳統插件型、SMD表面黏著型及整合型模組各式傳感器等。

興勤近幾年將產品重心放在電動汽車、5G通訊、工業及醫療健康四大領域開發新產品，何益盛表示，由於各產品朝向智能化，如：電表、運動器材，過去是機械產品，現在電子化，像公司最近新接到全球最大運動器材廠傳感器訂單，這些都是新的應用，加上電動車興起，車用電子應用愈來愈多，帶動各項電子零組件及保護元件產品需求激增，雖然大家都在擴產，還是追不上市場需求，目前訂單遠大於產能，幾乎是一做出來就被客戶拉走，訂單能見度已達年底。

就各產品來看，2020年資訊與通訊約佔興勤營收46%，家電與照明約佔20%，汽車與工業約佔15%，醫療與其他約佔19%。

在車用部分，目前興勤車用產品涵蓋：汽車充電插座及充電槍相關產品、汽車水冷系統、BMS電池熱管理系統、電動馬達、汽車熱水/熱風循環加熱、汽車車燈及充電樁等，受惠於電動車銷售成長及ADAS滲透率提升售成長，興勤去年車用產品佔比已突破10%，興勤預估，今年車用產品佔比可望再提升。

目前興勤共有台灣高雄一廠及二廠、轉投資元耀宜蘭廠、大陸常州、東莞、江西景德鎮及湖北宜昌等7個廠，由於保護元件應用日益廣泛，興勤也一改過去穩健保守經營策略，近兩年在兩岸三地啟動大擴產，其中以生產前段製程產品為主的景德新廠預計今年第1季底完工，2015年配合政策搬遷的常州廠亦在原廠區興建一個二廠，宜昌新廠預計年底完工，總投資金額達20億元的高雄楠梓三廠預計2022年底完工，2023年第1季到第2季開始生產，至於東莞廠區除原有的兩座廠房，公司亦在評估圈地，啟動5年擴產計畫。

在兩岸大擴產下，興勤預估，未來3年每年資本支出將維持在7億元到8億元。

何益盛表示，目前訂單沒有問題，最大變數是缺料，幾乎是各品項都有缺料問題，讓交貨變得很難掌握，加上產能滿載，公司只能盡力去做，單價較高及毛利率較好的產品優先生產，由於原物料價格上漲，採購成本增加，且今年沒有去年因疫情政策補助，今年毛利率要維持去年水準有難度，公司將盡力去穩定毛利率，但今年業績一定會比去年好。

(時報資訊)